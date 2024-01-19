РЖД запустит беспилотный поезд на МЦК в 2026 году

РЖД планирует запустить полностью беспилотный поезд в 2026 году. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров, передает ТАСС.

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По словам руководителя холдинга, летом 2024 года на Московском центральном кольце запустят частично беспилотный состав с вождением на уровне 3 «А». Следующим этапом станет полностью беспилотный поезд, который будет запущен в 2026 году.

«Сдвижка некоторая связана с тем, что "Финист" — полностью замещенный электропоезд сейчас появился и мы сейчас на него навешиваем необходимое оборудование», — указал Белозеров.

Ранее в РЖД пообещали запустить новый пассажирский вагон в конце 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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