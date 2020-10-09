Рубль потеснил вечером доллар и евро с помощью нефти

Американская и европейская валюты снижаются на Мосбирже этим вечером на фоне подорожания нефти на мировых рынках. Рубль также поддерживает возобновившийся интерес глобальных инвесторов к рисковым активам.

На момент написания заметки, за доллар США на бирже давали 76 рублей, 82 копейки. Евро торгуется в районе 90 рублей, 80 копеек. По оценке экспертов рубль также укрепляется в связи со снижением опасений об уровне жёсткости антироссийских санкций со стороны ЕС из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Оптимизму инвесторам добавляют сообщения о решении президента США Дональда Трампа подписать сразу несколько законопроектов для новой целевой помощи отдельным сегментам экономики. Речь идёт о сумму в 1,8 триллиона долларов.

