Рубль потеснил вечером доллар и евро с помощью нефти
Американская и европейская валюты снижаются на Мосбирже этим вечером на фоне подорожания нефти на мировых рынках. Рубль также поддерживает возобновившийся интерес глобальных инвесторов к рисковым активам.
На момент написания заметки, за доллар США на бирже давали 76 рублей, 82 копейки. Евро торгуется в районе 90 рублей, 80 копеек. По оценке экспертов рубль также укрепляется в связи со снижением опасений об уровне жёсткости антироссийских санкций со стороны ЕС из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Оптимизму инвесторам добавляют сообщения о решении президента США Дональда Трампа подписать сразу несколько законопроектов для новой целевой помощи отдельным сегментам экономики. Речь идёт о сумму в 1,8 триллиона долларов.
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