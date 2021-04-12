Ротенберг раскрыл свои туристические активы в Крыму

Бизнесмен Аркадий Ротенберг намерен вложить около 15 млрд рублей в реконструкцию санаториев в Крыму. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителя миллиардера.

По словам собеседника агентства, Ротенберг является бенефициаром санаториев на юге полуострова и «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Жемчужина», «Мисхор», «Дюльбер», а также отелю «Дача Рахманинов». Все санатории, кроме ныне не работающей «Жемчужины», объединены в сеть «Курорты Крыма», сообщает Ura.ru. Миллиардер стал бенефициаром объектов в 2019 году.

При этом ранее Ротенберг отрицал связь с крымскими санаториями. Как объяснил представитель бизнесмена, тогда продолжались переговоры об условиях вхождения в проект, а объявлять о владении публично планировалось после оформления всех документов.

По словам собеседника РБК, примерно к лету завершится переоформление необходимых бумаг, и Ротенберг станет единственным бенефициаром «Курортов Крыма». Представитель бизнесмена уточнил, что ранее в сети «была группа сторонних инвесторов», и предприниматель стал одним из пайщиков закрытого паевого инвестиционного фонда «Терс».

Доля Ротенберга в санаториях Крыма, уже вложенные в гостиничные комплексы средства и возможные суммы сделок по выкупу долей партнеров не называются. Представитель Ротенберга сослался на конфиденциальность сделок и не стал раскрывать эти сведения.

