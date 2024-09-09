«Ростех» восстановил работу новгородского оборонного предприятия после банкротства

Холдинг «Ремвооружение» под управлением организации «РТ-капитал» госкорпорации «Ростех» восстановил деятельность АО «261-й ремонтный завод» в Новгородской области. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

«Это позволило запустить производственные процессы предприятия после длительного простоя», — отметили в «Ростехе».

Завод ранее находился в банкротстве. Предприятие специализируется на ремонте технических средств, в том числе топливозаправщиков, автоцистерн, насосных установок и другой спецтехники. Согласно новой стратегии развития завода, планируется значительно повысить эффективность его работы и выйти на рынок гражданской продукции. Как ожидается, это позволит стабилизировать работу предприятия в течение двух-трех лет.

Ранее входящий в «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы» и «Курганмашзавод» открыли в Курганской области обновленный спорткомплекс «Зауралец», напоминает Ura.ru.

