Россияне стали тратить на кружки для школьников в полтора раза больше

Расходы граждан на дополнительное образование школьников выросли на 52% по сравнению с 2023 годом, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой исследования Почта Банка.

Социологи сравнили траты жителей Москвы и Петербурга

Так, средний чек за разовое посещение вырос на 45% и достиг стоимости в 1386 рублей.

Самыми популярными секциями оказались клубы иностранных языков, оздоровительные центры, спортивные кружки и творческие центры.

Ранее стало известно, что траты россиян по кредиткам за прошедший август выросли до максимума с начала 2022 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:Школьники

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