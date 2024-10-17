Россияне стали тратить на кружки для школьников в полтора раза больше
17 октября 202415:17
Расходы граждан на дополнительное образование школьников выросли на 52% по сравнению с 2023 годом, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой исследования Почта Банка.
Так, средний чек за разовое посещение вырос на 45% и достиг стоимости в 1386 рублей.
Самыми популярными секциями оказались клубы иностранных языков, оздоровительные центры, спортивные кружки и творческие центры.
Ранее стало известно, что траты россиян по кредиткам за прошедший август выросли до максимума с начала 2022 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru