Российский рынок акций к вечеру отыграл частично дневное падение
Российский рынок акций к концу понедельника продемонстрировал восстановительную динамику в связи с улучшением показателей зарубежных площадок и подъемом цен на нефть. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов прибавил 1,74%, а РТС подрос на 0,26%.
Курс доллара по отношению к российскому рублю по состоянию на 21:05 по московскому времени рос - до 80,63 рубля, евро торговался в районе 93,77 рубля. Ранее днём евровалюта поднималась выше 94 рублей – впервые с 2014 года. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся до 38,81 доллара за баррель.
Оптимизму мировым рынкам прибавили свежие данные по деловой активности в производственном секторе за прошлый месяц в США, еврозоне и Китае. Они показали неплохую динамику. Отрицательное влияние по-прежнему оказывают опасения в связи с новой волной коронавируса, а также политическая неопределенность в США в преддверии президентских выборов, которые пройдут 3 ноября.
По оценке аналитиков, во вторник, 3 ноября на рынке, скорее всего, будет отмечаться осторожная динамика без серьёзных всплесков в положительную или отрицательную сторону.
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