Российские кондитеры недосчитались $9 млн из-за спора с Белоруссией о сиропе в сладостях
Потери российских кондитеров на фоне изъятия из оборота изделий с сорбитовым сиропом в Белоруссии за год составили 9 млн долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд»).
Согласно общему техрегламенту Таможенного союза о требованиях к безопасности пищевых добавок, продукты с подсластителями должны иметь соответствующую маркировку, в частности, на изделиях с сорбитовым сиропом должно содержаться предупреждение о возможном слабительном действии.
Однако Россия и Белоруссия не совпали в трактовке этих норм. Так, белорусская сторона считает, что доля сиропа не важна, при этом в России отмечают, что добавка используется для удержания влаги, и ее количества недостаточно для слабительного действия.
В марте Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подтвердила правоту российской стороны, однако Белоруссия не снимала ограничения на кондитерские изделия вплоть до августа. Как отметили в «Асконде», после решения ЕЭК в Минске начали постепенно разрешать продажу сладостей с сорбитовым сиропом, к сентябрю все запреты были отменены. Однако в период действия ограничений российские предприниматели потеряли позиции на рынке, ожидается, что на их восстановление уйдет до полутора лет.
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