Российские авиаперевозчики в 2020 году понесли убытки почти на 125 млрд рублей

Суммарный чистый убыток крупнейших российских пассажирских авиакомпаний по итогам 2020 года составил около 125 млрд рублей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на бухгалтерскую отчетность перевозчиков за прошлый год.

При этом годом ранее перевозчики получили 4 млрд рублей прибыли.

Отмечается, что основные убытки понесли «Аэрофлот» (96,53 млрд рублей), «Уральские авиалинии» (5,85 млрд рублей) и «Сибирь» (S7, 5,23 млрд рублей).

При этом лоукостер «Победа» стал единственной российской авиакомпанией из топ-15, по итогам года получившей чистую прибыль: 1,4 млрд рублей против 4,9 млрд рублей в 2019 году.

Эксперты называют падение доходов авиаперевозчиков беспрецедентным, подчеркивая, что отрасль остается убыточной в течение последних нескольких лет.

Основной причиной убытков стало падение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений, в том числе, приостановки международного авиасообщения. Число пассажиров снизилось на 46%, до 69 млн человек, приблизившись к показателям десятилетней давности: в 2011 году пассажиропоток составлял 64 млн, в 2012-м — 74 млн человек.

При этом, по данным Росавиации, показатели международных перевозок авиакомпаний страны снизились с 55,07 млн до 13,09 млн человек.

Согласно прогнозам аналитиков «ВТБ Капитала», в текущем году пассажирскую авиацию вновь ожидают финансовые потери. Эксперты считают, что отрасль потеряет около 40 млрд рублей из-за сохраняющихся ограничений на международные перелеты, а также вынужденной переориентации на внутренний рынок.

