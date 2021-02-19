Российские акции отыграли к концу недели почти все недавние потери
Российский фондовый рынок поднялся в пятницу, 19 февраля вслед за торговыми площадками акциями в Европе и США. Поддержку рынку оказывает отскок нефти вверх после непродолжительной коррекции в рамках фиксации прибыли инвесторами, а также ослабление опасений в плане санкций.
Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано высказал мнение, что возможные новые санкции Евросоюза не затронут область экономики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, озвучил надежду Кремля на то, что США и ЕС не пойдут дальше «по дороге санкционного давления» на Москву.
Кроме того, по оценке экспертов, рынки все больше верят в инфляционные перспективы падения доллара. Давление на американскую валюту оказало заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что для полного восстановления экономики всё ещё требуется большой пакет фискальных стимулов и денежных вливаний, передает Интерфакс.
Индексы МосБиржи и РТС превысили рубежи 3450 и 1470 пунктов соответственно. Рынок акций РФ практически отыграл все недельные потери. Цены большинства так называемых «голубых фишек» выросли в среднем на 5,4%.
Лидировали акции «Норникеля», обновившие максимумы. Аутсайдером стали ранее неоправданно перегретые малоликвидные бумаги ПАО «Белуга групп» - они потеряли 40
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