Российская «дочка» H&M ликвидирует юрлицо до 5 июня

Дочерняя компания ретейлера H&M в России ООО «Эйч энд эм» намерена ликвидировать свое юрлицо до 5 июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Организация приступила к ликвидации российской «дочки» в июне прошлого года.

По сведениям ЕГРЮЛ, юрлицо находится в стадии ликвидации, ликвидатором значится Татьяна Кисса.

H&M объявила об уходе из России в июле 2022 года. Ретейлер работал в стране с 2009 года.

Ранее в Пермском крае решили ликвидировать ООО «Пермский мясокомбинат» - одно из старейших предприятий в регионе, которое было основано в 1823 году, пишет Ura.ru.

