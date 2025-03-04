Российская «дочка» H&M ликвидирует юрлицо до 5 июня
Дочерняя компания ретейлера H&M в России ООО «Эйч энд эм» намерена ликвидировать свое юрлицо до 5 июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Организация приступила к ликвидации российской «дочки» в июне прошлого года.
По сведениям ЕГРЮЛ, юрлицо находится в стадии ликвидации, ликвидатором значится Татьяна Кисса.
H&M объявила об уходе из России в июле 2022 года. Ретейлер работал в стране с 2009 года.
Ранее в Пермском крае решили ликвидировать ООО «Пермский мясокомбинат» - одно из старейших предприятий в регионе, которое было основано в 1823 году, пишет Ura.ru.
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