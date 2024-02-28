«Роскосмос» продаст санатории и недвижимость на 11 млрд рублей

Госкорпорация «Роскосмос» выставит на продажу непрофильные активы общей стоимостью более 11,4 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя организации.

По словам собеседника издания, речь идет более чем о 150 объектах различного назначения. Средства от их реализации направят на улучшение «финансово-экономического состояния предприятий».

Так, в список готовящегося к продаже в 2024 году имущества попали объекты в Москве и Подмосковье, Краснодарском крае, Самаре, Тверской области и ряде других регионов. На торги выставят базу отдыха «Салют» в поселении Вороновское площадью 15,4 га с 18 строениями (начальная стоимость — 703 млн рублей), входящий в «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» комплекс зданий на Ленинградской улице в Химках (652 млн рублей), 75,66% акций пансионата «Курорт Макопсе» в Сочи (около 332 млн рублей).

Кроме того, «Роскосмос» повторно выставит на продажу имущественный комплекс на Бауманской улице в Москве, начальная стоимость 16 зданий и 1,9 га земли — 1,79 млрд рублей; офисное здание там же на 7,2 тыс. кв. м и участок под ним в 0,2 га, начальная цена составляет 745 млн рублей. Также госкорпорация вновь выставит на торги пансионаты «Восход» рядом с Сергиевым Посадом (720 млн рублей), «Восток» в Лермонтово на Кубани (665 млн рублей) и санаторно-оздоровительный комплекс «Чайка» в Коломенском районе Подмосковья (167 млн рублей).

