«Росатом» приступил к строительству АЭС в Египте
В Египте 20 июля началось возведение первой АЭС на территории страны. Строители «Росатома» залили первый бетон на месте будущей атомной электростанции «Эль-Дабаа», сообщается на сайте российской госкорпорации.
Как отмечается, для открытия строительства в Египет прибыл генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
«В ходе визита глава «Росатома» Алексей Лихачев и министр электроэнергетики Египта Мохаммед Шакер дали старт работам по заливке бетона фундаментной плиты энергоблока №1», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Росатом заработает на строительстве АЭС в Египте $5 млрд.
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