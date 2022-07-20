«Росатом» приступил к строительству АЭС в Египте

В Египте 20 июля началось возведение первой АЭС на территории страны. Строители «Росатома» залили первый бетон на месте будущей атомной электростанции «Эль-Дабаа», сообщается на сайте российской госкорпорации.

Как отмечается, для открытия строительства в Египет прибыл генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

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«В ходе визита глава «Росатома» Алексей Лихачев и министр электроэнергетики Египта Мохаммед Шакер дали старт работам по заливке бетона фундаментной плиты энергоблока №1», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Росатом заработает на строительстве АЭС в Египте $5 млрд.


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ФОТО: Управление коммуникаций Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» / rosatom.ru
ТЕГИ:СтроительствоЕгипетРосатомАЭС
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