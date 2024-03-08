Росалкогольтабакконтроль: проблем со сканированием алкоголя в магазинах Москвы не было

В магазинах Москвы проблем со сканированием алкоголя со стороны системы ЕГАИС вечером 7 марта не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

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Так в службе отреагировали на информацию о сбоях в работе системы и проблемы с реализацией алкоголя в городе.

Отмечается, что «никаких ограничений в работе системы ЕГАИС нет».

Ранее стало известно, что у многих покупателей не получается оплатить алкоголь и сигареты. Продавцы связывают сбой с возможной хакерской атакой или проблемами с сервисами Росалкогольтабакконтроля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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