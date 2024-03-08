Росалкогольтабакконтроль: проблем со сканированием алкоголя в магазинах Москвы не было

Так в службе отреагировали на информацию о сбоях в работе системы и проблемы с реализацией алкоголя в городе.

Отмечается, что «никаких ограничений в работе системы ЕГАИС нет».

Ранее стало известно, что у многих покупателей не получается оплатить алкоголь и сигареты. Продавцы связывают сбой с возможной хакерской атакой или проблемами с сервисами Росалкогольтабакконтроля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

