Росалкогольтабакконтроль: проблем со сканированием алкоголя в магазинах Москвы не было
В магазинах Москвы проблем со сканированием алкоголя со стороны системы ЕГАИС вечером 7 марта не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.
Так в службе отреагировали на информацию о сбоях в работе системы и проблемы с реализацией алкоголя в городе.
Отмечается, что «никаких ограничений в работе системы ЕГАИС нет».
Ранее стало известно, что у многих покупателей не получается оплатить алкоголь и сигареты. Продавцы связывают сбой с возможной хакерской атакой или проблемами с сервисами Росалкогольтабакконтроля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru