Ретейлер Auchan опроверг слухи об уходе из России

Французский ретейлер Auchan (Ашан) намерен продолжать работу в России. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

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В компании отметили, что распространяющиеся слухи о якобы продаже активов в России и уходе с российского рынка не соответствуют действительности.

«Мы это уже неоднократно опровергали», - заключили в Auchan.

Ранее ООО «Ашан» (российское юрлицо французской сети гипермаркетов Auchan) подало заявку на регистрацию нового товарного знака в Роспатент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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