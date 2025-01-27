Ретейлер Auchan опроверг слухи об уходе из России

В компании отметили, что распространяющиеся слухи о якобы продаже активов в России и уходе с российского рынка не соответствуют действительности.

«Мы это уже неоднократно опровергали», - заключили в Auchan.

Ранее ООО «Ашан» (российское юрлицо французской сети гипермаркетов Auchan) подало заявку на регистрацию нового товарного знака в Роспатент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

