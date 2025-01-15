Рейтинг лучших бизнес-отелей России представят в феврале

Итоги единственного в стране независимого Всероссийского рейтинга бизнес-отелей «TOP 100 Business Hotels. Meetings & Events Service» станут известны 11 февраля. Их огласят на торжественной церемонии в отеле Four Seasons Hotel Moscow (зал «Чайковский»), сообщили организаторы. Они начали продажу билетов на мероприятия.

Методологию, сбор информации и её анализ обеспечили «Центр экономики рынков» и «МАСМИ Россия». Аналитики отказались от традиционного для рейтингов формата голосования в пользу непредвзятых маркетинговых инструментов.

Изначально в выборку попали 2000 отелей, которые изучили исследователи. Затем они отправили в отели заявки на проведение мероприятий от 100 человек, отсеяв тех участников, которые оказались не готовы к событиям такого масштаба. Прошедшие отбор 530 отелей получили специальные запросы на проведение мероприятий корпоративных клиентов. На основании ответов и еще 47 критериев в финал вышли 215 отелей, в которые были отправлены «тайные покупатели» - реальные корпоративные заказчики. Сотню лучших отелей выбрали, проанализировав информацию по 94 признакам.

Как рассказала основатель и идеолог Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service Александра Колесникова, идея сформировалась естественным путем, «на злобу дня».

«Уход крупных международных сетей с российского рынка, ухудшение сервиса, ребрендинг других, увеличение количества деловых мероприятий и несоответствие большинства площадок требованиям организаторов – вот такие исходные данные у нас были. И для того, чтобы организаторы могли сосредоточиться на креативной составляющей своих мероприятий, мы решили помочь им, упростив рутинные поиски необходимой площадки», - отметила она.

Составители рейтинга называют его «шпаргалкой» для экспертов отрасли, которая поможет подобрать конкретный отель под конкретное мероприятие.

