Регионы опубликовали на Портале поставщиков закупок на 80,7 миллиарда рублей

С 2018 года на столичном портале поставщиков регионы опубликовали почти 770 тысяч закупок по потребностям на 80,7 миллиардов рублей. Сейчас на портале предлагается больше 1,7 миллиона товаров, работ и услуг.

Закупки по потребностям были реализованы для заказчиков из регионов в августе 2018 года. Такой формат предполагает, что заказчик размещает на Портале перечень необходимой продукции, после чего предприниматели в течение установленного срока направляют свои предложения. По итогу заказчик может выбрать любого из поставщиков, чьи условия соответствуют заявленным критериям.

Площадкой пользуются 270 тысяч российских предпринимателей со всей страны. Эффективность портала подтверждается цифрами. Так, в 2018 году было опубликовано 935 закупок по потребностям на 57,4 миллиона рублей, а с января по август этого года – 177,8 тысяч закупок на 22 миллиарда рублей.

«Топ-5 лидеров закупок по потребностям открывает Московская область и Санкт-Петербург. Затем идут Краснодарский, Пермский края, Брянская область. Общая экономия заказчиков за пять лет составила 1,3 миллиарда рублей», – рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

С помощью портала около 53 тысяч госзаказчиков из 39 регионов страны обеспечиваются нужной продукцией. Участвовать в закупках по потребностям теперь могут также юридические и физические лица.

«Это стало возможным благодаря масштабируемости функционала и гибкой настройке электронного магазина портала поставщиков», – отметил министр правительства, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Проект активно расширяет географию присутствия. В стране уже открыты 26 региональных представительств.

