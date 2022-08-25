Пять земельных участков под строительство жилых домов в Москве выставлены на торги
На городские торги выставлено пять земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на востоке столицы и в Новой Москве. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, на этих землях можно построить частные дома площадью до 882 квадратных метров, в зависимости от размера участка. В этих аукционах принять участие смогут лишь физические лица, торги пройдут в очной форме.
«Жители могут приобрести пять участков площадью от восьми до 22 соток: четыре расположены в ТиНАО, еще один — на востоке столицы», – рассказал Щербаков.
Он также отметил, что подать заявку на участие можно до 5 сентября, аукционы пройдут 8 сентября.
Три земельных участка находятся в поселении Новофедоровское. Два из них, площадью 16 и 17 соток, расположены в деревне Руднево. На них можно построить дома площадью до 636 и 677,2 квадратного метра соответственно. Самый большой из выставленных участков, 22 сотки находится в деревне Зверево. Максимальная площадь жилого дома, который может возвести на нем покупатель – 882 квадратных метра. В Щаповском поселении предлагается лот размером в 8 соток, на котором допускается строительство дома до 329,2 квадратного метра. Особенностью участка является его локация: он расположен на берегу природного водоема.
На востоке Москвы в районе Косино-Ухтомский на торги выставлен лот в 15 соток, на котором можно построить дом до 762,5 квадратного метра. Участок находится в развитом микрорайоне в шаговой доступности от остановок общественного транспорта и метро.
Высота всех жилых домов на выставленных участках не может превышать трех этажей или 15 метров, а площадь – быть больше указанной в документации, они должны быть подключены к автономным или центральным коммуникациям и оборудованы под круглогодичное проживание.
Узнать больше о выставленных лотах, а также ознакомиться с другими объектами городской собственности, выставленной на торги, можно в разделе «Имущество от города» Инвестиционного портал Москвы.
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