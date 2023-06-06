Пять тележек с мороженым и напитками разместят предприниматели в центре Москвы

На городские торги выставлены права на размещение пяти тележек с мороженым и напитками в Центральном административном округе столицы, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.

По его словам, торги состоятся 28 июня. Заявки принимаются до 23 июня. Победители смогут установить пять передвижных тележек в парке «Красная Пресня» и продавать мороженое и прохладительные напитки с мая по октябрь. Уточняется, что один из пяти объектов, выставленных на торги, подходит для реализации кукурузы. Договоры с предпринимателями планируется заключить на пять лет.

Сезонный бизнес не требует больших затрат и дает возможность предпринимателям реализовывать свои товары в общественных местах, где всегда много людей. Две тележки планируется разместить у самого входа в парк, другие три расположат около прогулочных дорожек.

Торги пройдут в онлайн формате на электронной торговой площадке «Росэлторг». Чтобы участвовать в торгах, нужно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и быть зарегистрированным на площадке. Узнать больше об объектах, представленных на торгах, можно на Инвестиционном портале Москвы.

