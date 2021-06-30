Путин рассказал о льготном кредитовании для бизнеса

Отвечая на вопрос о проценте кредитования в рамках "Прямой линии", президент согласился, что проценты, которые банки предлагают для кредитования – до 18% - это «многовато».

Президент отметил, что в условиях пандемии малый и средний бизнес пострадали больше всех, но правительство предприняло целый рад мер поддержки.

По словам главы государства, сейчас для представителей бизнеса действует льготное кредитование.

«Льготное кредитование заключается в том, что ключевая ставка ЦБ плюс 2,75% - получается 8,25 – это гораздо лучше, чем 18 или даже 12%. Люди получили триллион рублей по такой схеме, деньги большие, но недостаточные. Это вопрос бюджетных возможностей и ограничений», - объяснил он.



