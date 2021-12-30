Путин продлил полномочия главы РФПИ Дмитриева
Кирилл Дмитриев останется главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) еще на пять лет.
Соответствующий указ, вступающий в силу 17 января, подписал Владимир Путин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал огромным успехом применение российской вакцины «Спутник» в более чем 70 странах мира.
Он отметил, что РФПИ удалось пронести отечественную вакцину через все «препоны», напомнив, что организации пришлось соперничать с крупными компаниями, бюджет которых сравним с бюджетом большей части государств в мире.
Дмитриев возглавляет РФПИ со времени его основания в 2011 году, отмечает РИА Новости. Он также является вице-президентом РСПП, членом деловых советов БРИКС и АТЭС, входит в советы директоров «Транснефти», «Ростелекома», Газпромбанка и РЖД, а также в наблюдательный совет «Алросы».
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