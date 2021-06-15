«Просто быть уверенным». «Ингосстрах» провел ребрендинг к 75-летию

Компания «Ингосстрах» в рамках ребрендинга представила обновленную визуальную концепцию и новый слоган.

Теперь слоган компании - «Ингосстрах. Просто быть уверенным». Он имеет двойное значение.

«С одной стороны, он отражает технологичность и простоту взаимодействия с компанией, с другой – безусловную уверенность клиентов в положительном решении их проблем и выполнении компанией своих обязательств», – пояснила руководитель бренд-маркетинга и коммуникаций «Ингосстраха» Юлия Глухова.

Обновленный визуальный стиль разработан совместно с компанией Astro Brands. Его ключевым элементом стал луч света – образ спокойствия и безопасности, фокуса и стремления. Так ребенок включает свет, когда ему страшно, корабль ориентируется на свет от маяка и находит свой путь.

Другой особенностью нового визуального стиля «Ингосстраха» станут иллюстрации, добавляющие эмоциональности и ярко выделяющие компанию среди конкурентов. Они говорят об особых отношениях, которые компания выстраивает со своей аудиторией: отсутствие препятствий в коммуникации и забота о каждом клиенте.

Внедрение новой бренд-платформы будет проходить в несколько этапов. Планируется, что до конца года компания полностью поменяет айдентику, максимально упростит клиентские пути, а также проведет масштабное внедрение новой бренд-платформы внутри компании. «Амбассадором бренда станет каждый сотрудник нашей компании, чтобы в любой точке контакта с клиентом ощущался наш новый посыл», – отметил генеральный директор «Ингосстраха» Андрей Ларкин.

В следующем году «Ингосстрах» запланировал масштабное празднование 75-летнего юбилея, в рамках которого будет рассказывать аудитории об изменениях в компании, отражающих клиентоцентричный подход в построении процессов, создании продуктов и сервисов.

Ребрендинг проходил в сотрудничестве с агентством стратегического маркетинга Fanatic в течение полугода. За это время было проведено исследование внутрикорпоративной среды и ценностей «Ингосстраха», изучены потребительские тренды, влияющие на страхование, а также коммуникации других страховщиков и ценностные предложения InsureTech компаний. Завершилось создание нового смысла бренда масштабной проверкой финальных гипотез на широкой аудитории.

