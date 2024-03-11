Производство продуктов питания в Москве выросло на 40%

Столичные производители пищевой продукции продолжили расширять ассортимент и наращивать объемы выпускав 2023 году. По его итогам производство продуктов питания в столице выросло почти на 40%, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, ежегодный рост производства позволяет укреплять технологический суверенитет страны, закрывая потребности как внешнего, так и внутреннего рынков.

«Во многом развитию способствует созданный в Москве комфортный инвестклимат и широкий пул мер поддержки – компаниям доступно свыше 20 различных инструментов», - отметил Овчинский.

Столичные власти с 2016 года присваивают предприятиям статус промышленного комплекса. Его получили уже 70 производств, причем лидирует как раз пищевая промышленность (24 предприятия).

Среди обладателей спецстатуса промышленного комплекса - московская фабрика мороженого «БРПИ», которая в 2023 году выпустила 50 новых сортов мороженого. Статус ей присвоили в 2017 году, и это позволило снизить региональную ставку налога на прибыль, а также вдвое уменьшить налог на имущество.

«Благодаря этому мы сумели направить сэкономленные средства на модернизацию производства, расширение ассортимента и продвижение продукции», - отметила гендиректор фабрики Агнесса Осипова.

Нарастили производство и другие столичные производители продуктов питания со статусом промкомплекса. Так, компания «Хэлси Фуд» вдвое нарастила объемы выпуска снеков, приготовленных по запатентованной технологии дегидрации и запекания. А московская компания «Полезный шоколад» приступила к выпуску органического шоколада из тертого какао с содержанием не менее 35 процентов какао-масла.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что рост обрабатывающей промышленности города за 2023 год без учета нефтеобрабатывающей отрасли составил 22,3%.

