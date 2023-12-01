Проект «Открой#Моспром» стал лауреатом премии индустрии событийного маркетинга

Московский проект промышленной туризма «Открой#Моспром» занял третье место в номинации «Лучшая промышленная экскурсия» ежегодной профессиональной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций bema!. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Это восьмая номинация в копилке наград московского проекта. За пять лет участниками различных направлений стали более 14,6 миллиона человек, уточнил Овчинский.

«Для них провели более двух тысяч экскурсий и свыше 70 онлайн-туров по более чем 120 промплощадкам, а также организовали свыше 500 мастер-классов», - добавил он.

На сегодняшний день в рамках проекта реализуется более 10 направлений, благодаря которым участники знакомятся с процессом производства лифтов и оборудованием к ним. Экскурсии проводятся на московских фабриках и заводах с вековой историей.

Кроме того, у участников имеется большой выбор онлайн-туров по предприятиям, куда вход закрыт. Более 70 таких выпусков доступны на сайте и в социальных сетях проекта.

Сегодня в Москве активно развивается промышленный туризм. Проект «Открой#Моском» реализуется с 2019 года, в рамках которого гости и жители столицы знакомятся с работой промышленных предприятий города.

