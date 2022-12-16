При поддержке МСП Банка открылись новые «Фермерские островки»
В Сургуте и Нижневартовске открылись два «Фермерских островка», расположенных в супермаркетах «Перекресток». Этот проект реализуется Корпорацией МСП при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
«Теперь у жителей Югры появляется дополнительная возможность купить свежие местные продукты независимо от времени года. В отличие от ярмарок, «Фермерские островки» открыты ежедневно, в любое время года», – сказал заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель.
Со своей стороны, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что этот регион, несмотря на суровый климат, богат продуктами собственного производства.
«Наша задача – кратчайшим путём подать плоды самоотверженного труда к столу потребителя, минуя длинные цепочки поставок», - подчеркнул Исаевич.
По словам председателя правления МСП Банка Петра Засельского, «Фермерский островок» – это не имеющий аналогов банковский продукт, главной целью которого является помощь российским производителям в реализации их продукции.
X5 Group открыла в магазинах сети «Пятёрочка» первые «Фермерские островки» в 2021 году.
«Мы положительно оцениваем работу данного проекта. «Фермерские островки» позволяют расширить число локальных производителей, которые поставляют продукцию в магазины наших торговых сетей. В свою очередь покупатели могут приобретать еще больше качественных продуктов», – отметил руководитель направления по взаимодействию с госорганами X5 Group Денис Сухоруков.
«Фермерский островок» в Сургуте стал вторым в этом городе, при этом впервые в истории проекта он расположился в «Перекрёстке».
На сегодняшний день при поддержке Корпорации МСП организовано уже 24 «Фермерских островка», поставщиками которых стали более 250 производителей из 17 регионов страны. Этот проект развиваются в соответствии с национальным проектом по поддержке малого и среднего бизнеса.
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