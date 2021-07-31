Президент LVMH Арно стал лидером списка миллиардеров Forbes

Президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно занял первую строчку в списке богатейших людей, следует из данных Forbes Real-Time.

Состояние главы LVMH оценивается в 192,9 млрд долларов.

Предыдущий лидер рейтинга, основатель Amazon Джефф Безос опустился на вторую строчку списка. В пятницу акции Amazon подешевели почти на 7%, и глава компании потерял 13,9 млрд долларов. По данным Forbes, состояние Безоса составляет 192,4 млрд долларов.

На третьем месте в рейтинге богатейших людей остается Илон Маск с состоянием в 179, 4 млрд долларов.

