Президент LVMH Арно стал лидером списка миллиардеров Forbes
Президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно занял первую строчку в списке богатейших людей, следует из данных Forbes Real-Time.
Состояние главы LVMH оценивается в 192,9 млрд долларов.
Предыдущий лидер рейтинга, основатель Amazon Джефф Безос опустился на вторую строчку списка. В пятницу акции Amazon подешевели почти на 7%, и глава компании потерял 13,9 млрд долларов. По данным Forbes, состояние Безоса составляет 192,4 млрд долларов.
На третьем месте в рейтинге богатейших людей остается Илон Маск с состоянием в 179, 4 млрд долларов.
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