Предпринимателям начали выдавать экспресс-кредиты без залога на семь лет

Малому и среднему бизнесу стали доступны долгосрочные экспресс-кредиты без залога и необходимости личного присутствия при оформлении. Новый кредитный продукт МСП Банка «Семилетка для бизнеса» предусматривает срок займа на семь лет, время рассмотрения заявки не превышает 72 часов.

Предложение рассчитано на устойчивые компании. Это уже третий экспресс-продукт в линейке МСП Банка, который не требует от заемщиков предоставления залога. Их задача – обеспечение как можно большего числа представителей бизнеса необходимыми средствами, отметил председатель Наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Наши специалисты разработали новый продукт “Семилетка для бизнеса” в кооперации с бизнесом. Исходя из запросов предпринимателей, допускается направление заемных денег на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности. При этом благодаря сроку кредита нам удалось снизить аннуитетный платеж практически в два раза относительно трехлетних кредитов», — подчеркнул председатель правления МСП Банка Петр Засельский, отметив что продукт не имеет аналогов на рынке.

Ранее максимальный срок беззалогового экспресс-кредитования малого и среднего бизнеса не превышал пяти лет. Однако более длительный период кредитования позволяет снизить сумму ежемесячного платежа. По условиям нового кредитного продукта, начисление процентов будет производиться только на остаток задолженности. Получаемые средства не являются целевыми: заемщикам не надо отчитываться и подтверждать их расходование перед банком.

