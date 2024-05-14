Предприниматели установят три спортплощадки для пейнтбола в Печатниках
На территории городского парка технических видов спорта в Печатниках выставили на торги три земельных участка для игры в пейнтбол. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, это возможность открыть свой пейнтбольный клуб в уже сложившемся спортивном кластере.
«С победителями торгов подпишут договоры на три года и передадут в пользование участки площадью от трех до пяти тысяч “квадратов” под открытие пейнтбольных площадок», – уточнил чиновник.
Концепцию площадок нужно будет согласовать с Москомспортом. Общая площадь застройки не должна превышать 70 процентов от площади участка. Если объект состоит из нескольких сооружений, то площадь каждого не должна превышать семи тысяч квадратных метров.
Прием заявок завершится 24 мая. Открытые аукционы на право размещения некапитальных спортивных объектов состоятся 28 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru