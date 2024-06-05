Поставщикам из России ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН
Российским поставщикам Всемирной продовольственной программы ООН ограничили допуск к тендерам на поставку продукции. Об этом сообщает РБК.
В рамках программы продовольствие закупают и передают в нуждающиеся страны как гуманитарную помощь, РФ была поставщиком ВПП с 2002 года. Россия поставляла в том числе муку, подсолнечное масло, горох в Сирию, Афганистан, страны Центральной Азии и другие, пишет Ura.ru.
Как отметил один из участников рынка, сотрудничавших с организацией, в этом году у поставлявших ВПП продовольствие по тендерам компаний начались проблемы со снижением числа заказов. В частности, с этим столкнулись мукомолы. Зампостпреда РФ при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик подтвердила, что российские экспортеры продовольственной программы столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставки.
По данным экспертов, в последние месяцы ВПП под разными предлогами ограничила доступ продовольствия из РФ. В ряде случаев организация перестала допускать товар российского происхождения, также отечественные поставщики перестали получать приглашения на некоторые тендеры. Источник РБК указывает, что подобные ограничения при дефиците бюджета ВПП ООН могут привести к фактическому снижению возможностей по борьбе с голодом на Земле.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Поставщикам из России ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН
- На подлете к Воронежу уничтожили украинский БПЛА
- СМИ: Немецкий бизнесмен пытался спрятаться от суда в посольстве ФРГ в Москве
- Украина заявила об аресте связанных с РФ активов на $1 млрд
- Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи
- На Украине не будут выпускать за границу граждан с ВНЖ в других странах
- США: Запад планирует дать Украине кредит за счет средств России
- Американский беспилотник появился недалеко от Ялты
- Кононенко стал первым в мире человеком, который провел в космосе тысячу суток
- СМИ: Россия, Иран и Китай поддержали восстановление ядерной сделки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru