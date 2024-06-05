Поставщикам из России ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН

Российским поставщикам Всемирной продовольственной программы ООН ограничили допуск к тендерам на поставку продукции. Об этом сообщает РБК.

В рамках программы продовольствие закупают и передают в нуждающиеся страны как гуманитарную помощь, РФ была поставщиком ВПП с 2002 года. Россия поставляла в том числе муку, подсолнечное масло, горох в Сирию, Афганистан, страны Центральной Азии и другие, пишет Ura.ru.

Как отметил один из участников рынка, сотрудничавших с организацией, в этом году у поставлявших ВПП продовольствие по тендерам компаний начались проблемы со снижением числа заказов. В частности, с этим столкнулись мукомолы. Зампостпреда РФ при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик подтвердила, что российские экспортеры продовольственной программы столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставки.

По данным экспертов, в последние месяцы ВПП под разными предлогами ограничила доступ продовольствия из РФ. В ряде случаев организация перестала допускать товар российского происхождения, также отечественные поставщики перестали получать приглашения на некоторые тендеры. Источник РБК указывает, что подобные ограничения при дефиците бюджета ВПП ООН могут привести к фактическому снижению возможностей по борьбе с голодом на Земле.

