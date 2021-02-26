Портал Sports.ru продали фонду основателя Faberlic
Фонд основателя Faberlic Алексея Нечаева стал новым владельцем портала Sports.ru, сообщает пресс-служба портала.
В сообщении говорится, что Герман Ткаченко, которому принадлежали 67,75% акций, а также Дмитрий Навоша (23,75%), Дмитрий Степанов (8%) и Юрий Дудь (0,5%) продали свои доли. При этом основатели Sports.ru Навоша и Степанов войдут в совет директоров портала в роли наблюдателей.
Уточняется, что в сделку также вошли сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch, а вот международные проекты - Tribuna.com и Betting Insider продолжат работать автономно от Sports.ru.
Генеральный директор Sports.ru Марк Тен заявил, что сделка позволит Sports.ru «более уверенно планировать капиталоемкие проекты с длинным циклом окупаемости, в том числе, покупку прав на спортивные трансляции».
«Мы целимся в то, чтобы вместе с новыми партнерами создать медиахолдинг, состоящий из разных тематических медиа и сервисов: спорт, киберспорт, здоровье, материнство, финансы и инвестиции, кино и сериалы», - добавил Тен.
Ранее Мосгорсуд признал ООО «Зайцев.нет» виновным в нарушении авторских прав. По двум искам правообладателя, которым является ООО «Первое музыкальное издательство», сервис оштрафовали почти на 4 миллиона рублей за пиратские копии песен. В случае повторного нарушения авторских прав возможна полная блокировка ресурса.
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