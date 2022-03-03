Портал поставщиков: Итоги и обновления в цифрах и фактах
В новом материале рассказываем подробнее о Портале поставщиков, его достижениях и новациях.
О Портале
Портал поставщиков был запущен в 2013 году для автоматизации деятельности заказчиков и поставщиков при осуществлении оперативных сделок и повышения открытости и прозрачности контрактных отношений. Процесс по закупкам малого объема от заключения контракта и до его исполнения полностью автоматизирован и переведен в электронный формат.
Вся работа на Портале осуществляется в рамках федеральных законов 223-ФЗ и 44-ФЗ, регламентирующих закупочную деятельность. Сегодня на ресурсе проводятся котировочные сессии, закупки по потребностям, а также прямые закупки.
Портал — это инструмент, благодаря которому представители малого и среднего бизнеса смогли начать работу с государственными и коммерческими заказчиками, а также с лидерами рынка. Сейчас на ресурсе закупочную деятельность ведут представители всех субъектов Российской Федерации, а каталог предоставляемых товаров, работ и услуг превышает 1,6 миллиона стандартных товарных единиц.
Начать работу с Порталом в качестве заказчика или поставщика могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, в том числе самозанятые. Для этого достаточно пройти бесплатную регистрацию и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
Итоги года
Чтобы электронный ресурс оставался актуальным его необходимо развивать, создавать новые возможности для пользователей, делать удобным и интуитивно понятным. По итогам прошлого года можно судить о стабильном росте емкости Портала как по числу новых пользователей, так и по объему проводимых закупок.
В настоящее время сайт насчитывает более 300 тысяч зарегистрированных пользователей со всей страны: 254,4 тысячи поставщиков и 51 тысячу заказчиков. Ежегодно число новых пользователей растет, по итогам 2021 года на Портале зарегистрировались 45 тысяч предпринимателей, это на 2 тысячи превышает показатели 2020 года.
Объем закупок на сайте по итогам 2021 года также увеличился – на 38 процентов. В прошлом году он составил боле 84 миллиардов рублей, в 2020 – 61,1 миллиарда рублей. Всего с момента запуска сервиса этот показатель вырос в 12 раз.
Одним из критериев успешности электронного ресурса является его востребованность. За прошлый год количество посещений Портала выросло на 19 процентов и достигло 10 миллионов, 1,2 миллиона из которых – уникальные пользователи. Для сравнения: в 2020 году данный параметр составил 1,1 миллиона, а в 2019 году – 800 тысяч.
Каталог продукции
Еще одним важным фактором развития интернет-ресурса выступает расширение ассортимента предлагаемых товаров, работ и услуг, создание полноценного каталога. Сегодня перечень уникальных товаров, работ и услуг на Портале насчитывает более 1,6 миллиона наименований, из них более 505 тысяч было опубликовано в 2021 году.
Каталог стандартных товарных единиц существует с 2018 года. Он помогает повысить конкуренцию и прозрачность закупок, а также упрощает работу с продукцией. В 2022 году каталог стал открытым и теперь его можно скачать.
За наполнение и актуализацию каталога на Портале поставщиков отвечает Аналитический центр Москвы. Специалисты ежедневно обрабатывают около тысячи заявок на размещение в каталоге товаров, работ и услуг. Весной 2021 года, в период майских праздников, было зафиксировано их рекордное количество — более 12 тысяч за день. Одними из наиболее популярных категорий товаров за прошлый год стали спецодежда, учебники и запчасти для автотранспорта.
В настоящее время Портал поставщиков — это межрегиональный электронный магазин с удобным поиском и структурированной информацией. В 2021 году была запущена возможность добавления новых единиц товара не только поставщиками, но и заказчиками города Москвы, что позволяет предпринимателям лучше понимать спрос рынка и расширять каталог предлагаемой продукции. На сайте можно сравнивать характеристики товаров, отслеживать динамику цен, публиковать свои ценовые предложения.
Котировочные сессии
Ежедневно на Портале заключают более тысячи контрактов, а в котировочной сессии участвуют в среднем семь потенциальных поставщиков, снижение цены при этом составляет около 13,4 процента. Это значит, что заказчик находит требуемые товары, работы или услуги по более выгодным рыночным ценам.
Котировочные сессии проходят в формате мини-аукциона на понижение начальной максимальной цены контракта. Победителем признается участник, объявивший последнюю (наименьшую) ставку до момента окончания срока проведения котировочной сессии.
В 2021 году на Портале было опубликовано 255,4 тысячи котировочных сессий на 49,7 миллиарда рублей. В ходе сессий удалось сэкономить 6,4 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2020 году было опубликовано – 157,1 тысячи сессий на сумму 19,7 миллиарда рублей.
Работа с регионами
Благодаря Порталу поставщиков предприниматели могут расширять территорию охвата своего бизнеса, работая с заказчиками из других регионов. Для заказчиков же работа с региональным поставщиком — это возможность расширить зону поиска подходящего контрагента.
Сегодня на ресурсе работают поставщики из всех регионов страны и заказчики из 39 субъектов Российской Федерации. Около 40 процентов всех поставщиков на Портале составляют представители регионов. Увеличению количества представителей бизнеса, предлагающих свои товары, работы и услуги на Портале помогает бесшовная интеграция с федеральной электронной торговой площадкой «Росэлторг», которая стала доступна с февраля прошлого года.
По итогам 2021 года заказчики из регионов опубликовали закупок на 36,4 миллиарда рублей. Это почти в два раза превышает показатели 2020 года, - тогда объем закупок составил 18,6 миллиарда рублей.
Можно выделить 5 регионов-лидеров по публикации закупок на Портале. За время работы Портала на 350 процентов увеличился объем закупок в Ямало-Ненецком автономном округе, где сумма превысила 3,7 миллиарда рублей. В Краснодарском крае объем вырос на 144 процента и составил 1,2 миллиарда рублей. Объем закупок в Санкт-Петербурге показал увеличение на 99,5 процента и составил 5,9 миллиарда рублей. Закупки Московской области составили 16,6 миллиарда рублей и показали рост на 93 процента. Закупки Пермского края достигли 4,1 миллиарда рублей, их объем вырос на 16,8 процента.
Региональные заказчики сэкономили в 2021 году 817 миллионов рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году, - тогда экономия бюджетных средств составила 360,3 миллиона рублей.
Портал поставщиков позволяет любому региону подключиться напрямую или интегрироваться через региональную систему закупок. На сайте реализована бесшовная авторизация пользователя, что позволяет вести работу с поставщиками и заказчиками со всей страны, используя ресурсы и функционал как самого Портала, так и региональной системы закупок.
На сайте расширяются функциональные возможности взаимодействия между регионами. В 2021 году появилась возможность подписки на закупки по конкретному субъекту страны. Благодаря оперативному информированию о потенциально интересных предложениях поставщики могут сократить время на поиски и отслеживание закупок в данном регионе. В качестве одной из задач по развитию Портала в 2022 году запланировано развитие функционала региональных совместных закупок.
Малый и средний бизнес – самые активные участники Портала поставщиков
Портал поставщиков – удобный инструмент для ведения и развития бизнеса. В настоящее время более 90 процентов всех зарегистрированных на сайте поставщиков — это субъекты малого и среднего предпринимательства. Они также являются наиболее активными пользователями Портала – с ними заключается почти 80 процентов договоров.
По итогам 2021 года московские заказчики заключили с представителями малого и среднего бизнеса договоров почти на 40 миллиардов рублей. Для сравнения: в 2020 году сумма составила около 34 миллиарда рублей, а в 2019 году – 21,2 миллиарда.
Ежегодное увеличение объемов закупок у представителей малого и среднего бизнеса демонстрирует позитивное влияние конкуренции и поддержки развития предпринимательства.
Цифровые итоги года и обновления
С момента запуска внешний вид и функциональность Портала были существенно доработаны, сейчас это современный, удобный и активно развивающийся инструмент для работы с закупками.
Чем более понятный и удобный сервис, тем больше пользователей он привлекает. Обновление интернет-ресурса затрагивает все стороны закупочной деятельности – от регистрации, до подписания документов после исполнения контракта.
При разработке новых цифровых возможностей Портала поставщиков учитываются реальные потребности пользователей. В 2021 году было запущено 20 электронных новаций, среди которых: возможность оформления банковской гарантии, настройка уведомлений по заданным критериям, возможность определения категории товара по изображению, создание сайта-визитки для продвижения своих предложений как на самом Портале, так и на внешних ресурсах.
С 2019 года на Портале используется искусственный интеллект – цифровой чат-бот и нейронная сеть, которые используются для работы с обращениями и при размещении в каталоге сведений о продукции.
Чат-бот запущен в 2020 году как цифровой помощник для консультации новых пользователей. Он содержит ответы на самые распространенные вопросы, а также постоянно обучается и расширяет свою базу знаний, основываясь на ответах операторов. За время работы чат-ботом обработано более 244 тысяч обращений, при этом он успешно справился с 82 процентами запросов пользователей.
Нейронная сеть используется для автоматического определения категории товара по фотографии при размещении поставщиком сведений о своей продукции в каталоге. Это упрощает процедуру и сокращает время на обработку информации и загрузку данных.
Новый информационный проект для малого и среднего бизнеса
В феврале 2022 года на Портале был запущен новый спецпроект для представителей малого и среднего бизнеса. Он собрал на одной странице все электронные сервисы, которые могут быть использованы для открытия своего дела, поиска инвестора, обучения в сфере закупок и решения других задач в рамках ведения предпринимательской деятельности.
Для поиска информации пользователю потребуется с помощью фильтров выбрать интересующую тему, а затем открыть нужный из предложенных сервисов.
При этом представленные электронные сервисы могут быть использованы как московскими предпринимателями, так и региональными. Сегодня на странице представлена информация по 13 регионам, но в будущем проект будет дополняться данными по другим субъектам Российской Федерации.
За 9 лет работы Портал поставщиков зарекомендовал себя как надежный и удобный ресурс, который, с одной стороны, позволяет бизнесу вести работу с госзаказчиками и коммерческими организациями со всей страны, а с другой стороны, - дает заказчику возможность выбрать поставщика с подходящей по качеству продукцией по наиболее выгодной цене. Портал стимулирует развитие конкуренции между предпринимателями, что способствует повышению качества и снижению стоимости предлагаемых поставщиками товаров, работ и услуг.
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Портал поставщиков объединяет порядка 300 тысяч поставщиков и заказчиков со всей страны, каталог продукции включает более 1,6 миллиона позиций товаров, работ, услуг. Количество посещений сайта за год превысило 10 миллионов, а объем закупок в 2021 году составил более 84 миллиардов рублей. Это стало возможным во многом благодаря удобству и простоте использования ресурса, которые достигаются за счет постоянной оптимизации Портала, его обновлению и переводу рутинных процессов в электронный формат.
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