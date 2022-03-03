Портал поставщиков: Итоги и обновления в цифрах и фактах

О Портале

Портал поставщиков был запущен в 2013 году для автоматизации деятельности заказчиков и поставщиков при осуществлении оперативных сделок и повышения открытости и прозрачности контрактных отношений. Процесс по закупкам малого объема от заключения контракта и до его исполнения полностью автоматизирован и переведен в электронный формат.

Вся работа на Портале осуществляется в рамках федеральных законов 223-ФЗ и 44-ФЗ, регламентирующих закупочную деятельность. Сегодня на ресурсе проводятся котировочные сессии, закупки по потребностям, а также прямые закупки.

Портал — это инструмент, благодаря которому представители малого и среднего бизнеса смогли начать работу с государственными и коммерческими заказчиками, а также с лидерами рынка. Сейчас на ресурсе закупочную деятельность ведут представители всех субъектов Российской Федерации, а каталог предоставляемых товаров, работ и услуг превышает 1,6 миллиона стандартных товарных единиц.

Начать работу с Порталом в качестве заказчика или поставщика могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, в том числе самозанятые. Для этого достаточно пройти бесплатную регистрацию и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

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