Почта России ускорит приобретение товаров с помощью Росэлторг.Бизнес

Почта России начала проводить процедуры по приобретению товаров, исполнению работ и услуг стоимостью менее 500 тысяч рублей на платформе Росэлторг.Бизнес.

Участие в электронных процедурах по закупкам до 500 тысяч рублей является для поставщика стабильным каналом роста выручки. Заказчикам это предоставляет возможность найти надёжных поставщиков, основываясь на прозрачности проводимых процедур.

«Для нас важно, чтобы процессы закупок были максимально прозрачными, сопоставимыми по регионам и управляемыми с точки зрения сроков и качества исполнения. Работа на Росэлторг.Бизнес позволяет выстраивать единый стандарт взаимодействия с поставщиками по всей стране. Использование платформы повышает конкуренцию среди участников, ускоряет отбор контрагентов и помогает снижать операционные затраты за счёт перехода к единой цифровой среде», — сказал руководитель Дирекции по закупочной деятельности Владимир Чекушин.

С осени 2025 года на платформе проведено свыше 800 процедур отбора поставщиков в интересах Почты России. При этом зафиксирована высокая конкуренция среди участников. География проекта охватывает такие регионы страны, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новосибирская область, Самарская область, Свердловская область и Ставропольский край.

Среди конкурентных направлений по уровню участия и числу заявок — строительно-монтажные и дверные работы, ИТ-услуги и поставка оргтехники и цифрового оборудования, почтово-штемпельная и пломбировочная продукция, а также инженерное и энергооборудование.

«Для крупного заказчика закупки объемом до 500 тысяч рублей — это тысячи процедур в год. Платформа Росэлторг.Бизнес помогает оптимизировать эти процессы, делать их более контролируемыми и открытыми. Площадка также усиливает конкуренцию: анализ закупок, размещённых на платформе в 2025 году, демонстрирует увеличение числа заявок от поставщиков в среднем на 20%, а также сокращение времени, необходимого для их выбора, — вплоть до 30%», — отметил заместитель генерального директора Росэлторг Владимир Кириленко.

Ключевым приоритетом для поставщиков становится возможность работы с закупками Почты России в полностью электронном формате. После регистрации на платформе предпринимателям доступны актуальные торговые процедуры. Это позволяет оперативно реагировать на запросы, загружать коммерческие предложения и подтверждающие документы.

