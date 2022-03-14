Победитель аукциона сможет открыть точку нестационарной торговли в сквере Москвы
О том, что продаёт и закупает Москва
Объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в киоске в Северо-Восточном административном округе. Размещен нестационарный торговый объект в сквере со стороны Олонецкого проезда.
Начальная цена аукциона – пятьдесят две тысячи пятьсот рублей. Срок договора – 5 лет. Приём заявок до 15 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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