Переговоры по пересмотру налогового соглашения между РФ и Швейцарией приостановлены

По его словам, в настоящее время никаких контактов у финансовых властей двух стран нет. Ранее Москва заявляла о возможности выработать решение к концу февраля текущего года. Сазанов отметил, что Минфин «не снимает вопрос с повестки».

В сентябре 2021 года стало известно, что Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение между странами. Соответствующее предложение о пересмотре было направлено швейцарской стороне, которая ответила на предложение утвердительно.

