Переговоры по пересмотру налогового соглашения между РФ и Швейцарией приостановлены
Переговоры по пересмотру соглашения об избежание двойного налогообложения между Россией и Швейцарией приостановлены, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова.
По его словам, в настоящее время никаких контактов у финансовых властей двух стран нет. Ранее Москва заявляла о возможности выработать решение к концу февраля текущего года. Сазанов отметил, что Минфин «не снимает вопрос с повестки».
В сентябре 2021 года стало известно, что Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение между странами. Соответствующее предложение о пересмотре было направлено швейцарской стороне, которая ответила на предложение утвердительно.
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