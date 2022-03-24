Переговоры по пересмотру налогового соглашения между РФ и Швейцарией приостановлены

Переговоры по пересмотру соглашения об избежание двойного налогообложения между Россией и Швейцарией приостановлены, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова.

Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение

По его словам, в настоящее время никаких контактов у финансовых властей двух стран нет. Ранее Москва заявляла о возможности выработать решение к концу февраля текущего года. Сазанов отметил, что Минфин «не снимает вопрос с повестки».

В сентябре 2021 года стало известно, что Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение между странами. Соответствующее предложение о пересмотре было направлено швейцарской стороне, которая ответила на предложение утвердительно.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НалогиШвейцария
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