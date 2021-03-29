Перечислены российские регионы-лидеры по уровню зарплат в провинции

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Магаданская область возглавили рейтинг самых высоких средних зарплат в регионах России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование в малых и средних населенных пунктах страны.

При составлении рейтинга учитывалось отношение средней зарплаты в населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе, отмечает Газета.ру.

Так, в ЯНАО средняя зарплата составила 99,1 тысячи рублей в месяц, что в пять раз выше стоимости регионального фиксированного набора и в 2,5 раза больше среднего уровня оплаты труда в малых и средних городах.

В первую пятерку лидеров рейтинга вошли также Магаданская область, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская область, сообщает Ura.ru.

На последних позициях рейтинга уровня средних зарплат оказались республики Северного Кавказа и Ивановская область, отмечает телеканал «360».

