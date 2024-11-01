Ozon отменил постоплату для большинства категорий товаров
Интернет-магазин Ozon приостанавливает возможность оплаты заказа после получения для большинства категорий товаров с 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Маркетплейс отметил, что с августа тестировал опцию постоплаты и принял решение оставить ее лишь в самых востребованных разделах. Возможность оплаты при получении сохранится для категории Fashion при покупке обуви, одежды, аксессуаров, ювелирных изделий. Также постоплата останется для других товаров, которые важно примерить либо оценить визуально перед покупкой — например, коньков или спортивной формы.
В других категориях заказы придется оплачивать при оформлении. Покупатели, до 31 октября включительно заказавшие товары с постоплатой, смогут оплатить их при получении.
Ранее Ozon запустил акцию поддержки жителей Курской области, вынужденных покинуть свое жилье. Маркетплейс объявил, что начислит пострадавшим по 3 тысячи баллов, которые можно потратить на товары на спецвитрине, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru