Основателя холдинга Petropavlovsk обвинили в хищении средств компании

Следственные действия прошли в столичном офисе компании «Покровский рудник», принадлежащей холдингу Petropavlovsk, основатель которой Павел Масловский подозревается в хищении средств предприятия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя «Покровского рудника».

По данным источника, экс-гендиректора холдинга Масловского подозревают в хищении для личного обогащения посредством купли-продажи недвижимости по завышенной стоимости.

Как сообщает близкий к Petropavlovsk собеседник РБК, Масловского допрашивают следователи. Вместе с правоохранителями в московском офисе находятся представители нового руководства компании.

Источник подчеркнул, что уголовное дело против Масловского может быть попыткой давления на руководство «Покровского рудника» в связи с грядущим собранием акционеров компании по повестке смены органов управления.

Как сообщил представитель Petropavlovsk, он не знаком с материалами дела, однако напомнил о проверке руководством холдинга ряда сделок, осуществлённых в период работы Масловского.

«Интерфакс» сообщает, что обыски проходят также в благовещенском офисе. Мероприятия связывают с расследованием продажи здания компании в Благовещенске и возможным присвоением средств от сделки.

Petropavlovsk летом 2020 года сменил генерального директора, а также совет директоров. На фоне этих событий развернулся корпоративный конфликт, и часть сотрудников не согласилась с назначением нового и.о. гендиректора Максима Мещерякова.

Масловский и ряд топ-менеджеров компании не вошли в совет директоров. Предположительно, голосование акционеров против них было инициировано группой, владеющей контрольным пакетом акций, в составе «Южуралзолото» и фондов Everest и Slevin.

