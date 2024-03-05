Основатель Amazon Безос возглавил рейтинг богатейших людей мира

Основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, бизнесмен занял первое место в списке впервые с 2021 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

Агентство отмечает, что Безос с начала года заработал $23,4 млрд, его состояние оценивается в $200 млрд. Вторую строчку рейтинга богатейших людей занял глава Tesla и SpaceX, владелец Twitter (Х) Илон Маск. С начала года бизнесмен потерял $31,3 млрд, его состояние — $198 млрд. Третьим в списке стал президент группы LVMH Бернар Арно с $197 млрд, который заработал с начала года $18,3 млрд.

В первую десятку рейтинга богатейших людей планеты также вошли Марк Цукерберг ($179 млрд), Билл Гейтс ($150 млрд), Стив Балмер ($143 млрд), Уоррен Баффетт ($133 млрд), Ларри Эллисон ($129 млрд), Ларри Пейдж ($122 млрд) и Сергей Брин ($116 млрд).

В октябре прошлого года Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей в США по версии Forbes, состояние бизнесмена оценивалось в $251 млрд, напоминает RT.

