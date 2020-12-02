ОЭЗ «Технополис «Москва» вошла в топ-3 Национального рейтинга по инвестпривлекательности
Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» вошла в тройку лидеров среди особых экономических зон технико-внедренческого типа по результатам IV Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России по итогам 2019 года, говорится в пресс-релизе ОЭЗ.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в рейтинге участвовало 16 ОЭЗ.
Рейтинг создан Ассоциацией кластеров и технопарков России (АКИТ) при поддержке Минэкономразвития РФ.
Инвесторы вложили в столичную ОЭЗ в 2019 году 6,6 млрд рублей, в том году статус резидентов ОЭЗ получили 24 компании, всего их на конец прошлого года было 67, по итогам 11 месяцев 2020 года – 79, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Как добавил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев, на конец 2019 года построено и введено в эксплуатацию 114 объектов инфраструктуры, а темпы ее развития на фоне пандемии коронавируса остаются высокими.
Резиденты ОЭЗ работают в том числе в сфере электроники, биомедицины, промышленного роботостроения.
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