ОЭЗ «Технополис «Москва» вошла в топ-3 Национального рейтинга по инвестпривлекательности

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» вошла в тройку лидеров среди особых экономических зон технико-внедренческого типа по результатам IV Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России по итогам 2019 года, говорится в пресс-релизе ОЭЗ.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в рейтинге участвовало 16 ОЭЗ.

Рейтинг создан Ассоциацией кластеров и технопарков России (АКИТ) при поддержке Минэкономразвития РФ.

Инвесторы вложили в столичную ОЭЗ в 2019 году 6,6 млрд рублей, в том году статус резидентов ОЭЗ получили 24 компании, всего их на конец прошлого года было 67, по итогам 11 месяцев 2020 года – 79, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Как добавил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев, на конец 2019 года построено и введено в эксплуатацию 114 объектов инфраструктуры, а темпы ее развития на фоне пандемии коронавируса остаются высокими.

Резиденты ОЭЗ работают в том числе в сфере электроники, биомедицины, промышленного роботостроения.

