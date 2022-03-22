Объявлен аукцион по аренде объекта недвижимости в центре Москвы
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме по аренде нежилого помещения в Центральном административном округе столицы.
Объект площадью 11 кв. м. находится в Пресненском районе Москвы по адресу Большая Никитская улица, дом 19/16, строение 1. Функциональное назначение – кафе. Начальная цена – 1 млн 502 тысячи 14 рублей за весь срок аренды объекта. Срок аренды составляет 11 месяцев.
Приём заявок до 5 апреля. Все подробности можно узнать на инвестиционном портале Москвы. Организатором торгов является департамент города Москвы по конкурентной политике.
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