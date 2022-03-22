Объявлен аукцион по продаже двух объектов недвижимости в Северном округе Москвы

О том, что продаёт и закупает Москва. 

Объявлен аукцион в электронной форме по аренде нежилого помещения в Северном административном округе столицы.

Объект площадью 106,1 кв. м. находится в районе Сокол по адресу Ленинградский проспект, дом 75, корпус 1Б. Функциональное назначение – свободное. Начальная цена годовой арендной платы – 530 тысяч 500 рублей. Срок аренды – 10 лет.

Приём заявок до 25 марта. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:Департамент По Конкурентной Политике
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