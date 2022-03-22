Объявлен аукцион по продаже двух объектов недвижимости в Северном округе Москвы

Кремль хотел бы более активных и содержательных переговоров с Киевом Вооруженные силы РФ и ДНР заняли 50% Мариуполя РФ потеряла 78 самолётов в результате ареста за рубежом из-за санкций Минцифры анонсировал запуск в мае первого маркетплейса отечественного софта Певица Вера Брежнева уехала из РФ в Польшу, где помогает беженцам с Украины