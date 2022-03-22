Объявлен аукцион по аренде нежилого объекта недвижимости на востоке столицы

Объявлен аукцион в электронной форме по аренде нежилого помещения в Восточном административном округе столицы.

Объект площадью 82,7 кв. м. находится в районе Измайлово по адресу 7-я Парковая, дом 24. Функциональное назначение – склад.

Начальная цена годовой арендной платы составляет 521 тысячу 364 рубля. Срок аренды – 5 лет. Приём заявок до 29 марта. Все подробности можно узнать на инвестиционном портале Москвы. Организатором торгов является московский департамент по конкурентной политике.

