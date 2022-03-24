Объявлен аукцион на размещение оздоровительного комплекса в Троицком округе столицы
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора на размещение физкультурно-оздоровительного комплекса в Троицком административном округе столицы.
Объект площадью 2 377 кв. м. находится в селе Красная Пахра поселения Краснопахорское. Начальный размер годовой платы за размещение некапитального объекта – 2 тысячи 43 рубля три копейки. Договор заключается на 49 лет. Приём заявок до 13 мая.
Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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