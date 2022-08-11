Объем совместных закупок регионов на Портале поставщиков превысил 8 млн рублей

33 совместные закупки на общую сумму 8,7 миллиона рублей опубликовали заказчики из российских регионов на Портале поставщиков с марта 2022 года. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Возможность проведения совместных закупок позволила 49,8 тысячи региональных заказчиков приобретать в необходимом объеме товары, работы и услуги, в том числе продукты питания для дошкольных учреждений, мебель для школ, полиграфическую продукцию и учебные материалы, медицинские и образовательные услуги», – отметил глава департамента.

По его словам, заказчиками стали дошкольные и образовательные учреждения, которые приобретали питание и услуги по медицинскому осмотру сотрудников и детей.

Число участников совместной закупки неограниченно, при этом предельная стоимость приобретаемых товаров, работ и услуг из одной категории для каждого из заказчиков в настоящее время составляет 600 тысяч рублей. До конца 2022 года планируется запустить возможность совместных закупок и для московских заказчиков.

Как отметили в департаменте информационных технологий города Москвы, возможность проведения совместных закупок стала особенно актуальна для удаленных регионов, где существуют сложности с транспортной доступностью.

Портал поставщиков за девять лет своего существования стал надежным и удобным инструментом, который обеспечивает более чем 269 тысячам предпринимателей со всей страны гарантированный рынок сбыта. Ежедневно на ресурсе заключается более 1,5 тысячи контрактов, при этом средняя цена договора составляет 153,8 тысячи рублей.

Портал является полноценным межрегиональным маркетплейсом для 52,7 тысячи государственных заказчиков из 39 регионов России, каталог товаров, работ и услуг которого превышает 1,7 миллиона единиц. Функциональные возможности платформы активно расширяются и дорабатываются. Так, в 2022 году на Портале была запущена Площадка товарной кооперации регионов, которая позволяет производителям находить сырье, комплектующие и партнеров, а потребителям – приобретать импортозамещающую и оригинальную отечественную продукцию.

