Объем контрактов МСП на Портале поставщиков увеличился почти на 12%
Объем контрактов, заключенных представителями малого и среднего бизнеса на Портале поставщиков с января по сентябрь 2022 года, увеличился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 51% по сравнению с первыми девятью месяцами 2020 года, достигнув отметки 36,3 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Портал поставщиков — важный инструмент поддержки малого и среднего бизнеса. В 2022 году они заключили на ресурсе 215 тысяч контрактов с государственными и муниципальными заказчиками из 39 российских регионов.
Портал поставщиков позволяет школам, поликлиникам, детсадам и органам местного самоуправления своевременно приобретать различные товары (воду, бумагу, канцтовары, строительные и медицинские товары), оказывать образовательные и клининговые услуги и многое другое через закупки малого объема. Так, здесь ведутся котировочные сессии — мини-аукционы продолжительностью 3, 6 и 24 часа. В закупках по потребностям покупатели сами определяют время сбора предложений от поставщиков.
По данным главы столичного Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, на малый и средний бизнес приходится подавляющее большинство зарегистрированных на Портале поставщиков — 90% из более чем 281 тысячи коммерческих организаций. Площадка бесплатно предоставляет им гарантированный канал продажи товаров и дает возможность сотрудничества с проверенными государственными, муниципальными и коммерческими заказчиками.
Ведется постоянная доработка и расширение функциональных возможностей Портала поставщиков. Например, в этом году увеличилась максимальная стоимость контракта для московских заказчиков: приобретать работы и услуги теперь можно на сумму до 3 млн рублей, а закупать товары — на 5 млн рублей. Ранее максимальная сумма составляла 600 тысяч рублей.
Также летом 2022 года на базе Портала была запущена Площадка товарной кооперации, призванная поддержать производителей. С ее помощью можно приобретать требующееся сырье и необходимые для восстановления производственных и логистических цепочек комплектующие, а также привлекать новых партнеров и продавать импортозамещающую продукцию напрямую покупателям.
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