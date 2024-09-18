Новым гендиректором «Атомфлота» станет Яков Антонов
Госкорпорация «Росатом» сменила генерального директора эксплуатирующего атомные ледоколы ФГУП «Атомфлот». Об этом сообщает РБК.
О кадровых перестановках рассказали изданию источники в судоходной и судостроительной отраслях, позже информацию подтвердили в пресс-службе «Росатома».
По данным госкорпорации, ранее возглавлявший «Атомфлот» Леонид Ирлица покинул свой пост из-за выхода на пенсию. Новым гендиректором ФГУП станет Яков Антонов. Сейчас его кандидатура проходит процедуры согласования.
«Планируется, что до завершения формальностей в связи со своим назначением он будет трудиться в качестве исполняющего обязанности гендиректора — директором по судоходству», — рассказал представитель «Росатома».
Между тем исполняющего обязанности главы «Росгеологии» Сергея Радькова назначили гендиректором холдинга, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru