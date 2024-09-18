Новым гендиректором «Атомфлота» станет Яков Антонов

Госкорпорация «Росатом» сменила генерального директора эксплуатирующего атомные ледоколы ФГУП «Атомфлот». Об этом сообщает РБК.

О кадровых перестановках рассказали изданию источники в судоходной и судостроительной отраслях, позже информацию подтвердили в пресс-службе «Росатома».

По данным госкорпорации, ранее возглавлявший «Атомфлот» Леонид Ирлица покинул свой пост из-за выхода на пенсию. Новым гендиректором ФГУП станет Яков Антонов. Сейчас его кандидатура проходит процедуры согласования.

«Планируется, что до завершения формальностей в связи со своим назначением он будет трудиться в качестве исполняющего обязанности гендиректора — директором по судоходству», — рассказал представитель «Росатома».

Между тем исполняющего обязанности главы «Росгеологии» Сергея Радькова назначили гендиректором холдинга, пишет RT.

