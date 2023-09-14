Новый спорткомплекс появится в районе Солнцево
Московские власти выставили на электронные торги по аренде земельный участок под возведение четырехэтажного спорткомплекса с подземным паркингом на 26 машино-мест. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, лот площадью 3,3 тысячи «квадрата» находится в районе Солнцево (ЗАО). Размер годовой арендной платы определится на онлайн-торгах 21 сентября, добавил Щербаков.
Будущий спорткомплекс разместится на Боровском шоссе, напротив парка 60-летия Октября. Рядом находится современной жилой квартал, остановки общественного транспорта, а также станция «Солнечная» МЦД-4 и «Солнцево» Солнцевской линии метро.
Ожидается, что общая площадь спорткомплекса будет достигать 4600 квадратных метров. Инвестор также должен будет заняться проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию необходимых инженерных сетей и сооружений.
Подать заявку на участие в аукционе, который состоится на электронной торговой площадке «Росэлторг», можно до 18 сентября. Для этого следует зарегистрироваться на площадке и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью. Информация о торгах опубликована на московском Инвестиционном портале Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru