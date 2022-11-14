Новый сервис на Портале поставщиков позволил сэкономить заказчикам 300 млн рублей

Экономия заказчиков на Портале поставщиков благодаря боту автоматических ставок превысила 300 миллионов рублей, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Новый сервис был запущен в октябре 2022 года, он позволяет предпринимателям в автоматическом режиме участвовать в котировочных сессиях.

«С октября бот применили в 4,3 тысячи сессий, в 1,4 тысячи из них сделанная с помощью сервиса ставка привела к победе. Объем проведенных с участием бота закупок составил 852 миллиона рублей», – рассказал Щербаков.

Так, поставщик указывает минимальную сумму, до которой готов снизить цену за продукцию, после чего бот последовательно делает ставки до минимальной цены.

В Департаменте также отметили, что система безопасности портала надежно защищена от сторонних ботов.

