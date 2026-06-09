Новые законопроекты по регулировке работы складов представили в Москве

Национальная ассоциация операторов контейнерных складов (НАОКС) 27 мая в Управлении уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве представила свои законодательные инициативы по регулировке работы складов. Делегацию НАОКС представлял председатель Ассоциации Артем Замараев.

«Наша Ассоциация предлагает сформулировать четкие, понятные и соразмерные требования для складского хранения, как для уже сложившейся отрасли экономики, которая дает рабочие места, платит налоги», - отметил он.

Так, первая инициатива касалась требований к модульным конструкциям. Операторы предлагают разрешить подтверждать параметры контейнера не только паспортом завода, но и сертификатом соответствия пригодности, экспертизой или другим документом, который уже применяется при таможенном оформлении.

Другое предложение направлено на предотвращение «подмосковного сценария». Речь идет о том, что в Московской области постановлением № 224-ПГ небольшие складские площадки фактически приравнены к контейнерным терминалам. Это влечет за собой несоразмерные требования для такого малого формата хранения.

Третий пункт касается проблемы, что сегодня индивидуальное хранение в контейнерах не выделено как отдельная деятельность в классификаторе ОКВЭД. В связи с этим Ассоциация намерена подготовить инициативу по уточнению ОКВЭД в части складской деятельности.

Четвертая инициатива затронет действующее постановление Правительства или федеральный закон, регулирующий объекты повышенной террористической угрозы. В НАОКС отмечают, что сейчас все стандарты носят рекомендательный характер, тогда как отрасль нуждается в четких и обязательных для исполнения правилах для работы складов.

