Новые разработки «Швабе» оценили в МЧС

Холдинг «Швабе» (ГК Ростех) представил на международном салоне «Комплексная безопасность» в Кубинке передовое оборудование для предотвращения опасных ситуаций.

«Некоторые решения уже применяются различными структурами, другие – вызвали отклик со стороны участников, среди которых были и представители МЧС. Холдинг заинтересован в продолжении взаимодействия с министерством, в том числе в части, касающейся поставок необходимой инновационной продукции», – сказал директор по государственному оборонному заказу «Швабе» Игорь Новиков.

Так, «Швабе» впервые показал участникам салона комплекс обнаружения взрывчатых веществ и опасных химикатов «Сегмент Гамма» и арочный металлодетектор с функцией тепловизора.

Посетивший экспозицию замглавы МЧС Виктор Ничипорчук оценил камеру коротковолнового диапазона SWIR, классические теплотелевизионные регистраторы и инфракрасную систему измерения температуры IR236 с искусственным интеллектом.

