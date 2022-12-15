Новые рабочие места появились в Удмуртии при поддержке МСП Банка

Индивидуальный предприниматель из Удмуртии сумел создать собственное производство закаточных машинок для консервирования благодаря кредитному продукту МСП Банка. Дочерняя финансовая структура корпорации МСП выдала ему кредит «Экспресс-инвест» на сумму 3,05 миллиона рублей. Заём был предоставлен на три года по льготной ставке 8,5%.

Средства были предоставлены в рамках льготной программы ПСК-инвестиционная и соглашении о дополнительном субсидировании с республикой. Кредит был обеспечен так называемым «зонтичным» поручительством Корпорации МСП и залогом в виде покупаемого оборудования.

Предприниматель на кредитные средства приобрёл станок по изготовлению закаточных машинок для заготовок и взял на работу троих сотрудников. Его изделия уже появились в продаже.

Как отмечает председатель Правления МСП Банка Петр Засельский, кредитная организация уделяет большое внимание поддержке регионов. Особенно это касается тех субъектов, где существует значительный дефицит банковского предложения для представителей малого и среднего предпринимательства.

В Удмуртии МСП Банк предоставляет льготное финансирование предпринимателям в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства республики.

